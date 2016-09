Chape segura pressão do Independiente e garante 0 a 0 fora

A Chapecoense conseguiu um resultado importante nesta quarta-feira, no primeiro duelo das oitavas de final de Copa Sul-Americana. Jogando contra o Independiente, na Argentina, o time de Santa Catarina empatou por 0 a 0 e agora depende de uma vitória simples para avançar na competição.

Desde o início da partida, a Chape priorizou a defesa e mostrou que estaria satisfeita com um empate sem gols. O Independiente partiu para cima para tentar marcar e resolver o confronto dentro de casa, porém esbarrou na forte marcação dos brasileiros.

As duas equipes decidem quem passará para as quartas de final na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O vencedor deste jogo garante presença na próxima fase, independente do placar. Se o empate sem gols persistir, a disputa vai para os pênaltis. Igualdade com gols classifica o time argentino.

O jogo – A partida começou movimentada. Antes do primeiro minuto, a Chapecoense quase marcou um gol contra. Ajudando na marcação, Kempes cortou cruzamento para trás e por pouco não mandou contra o próprio patrimônio. O Independiente chegou novamente aos cinco minutos, porém Vera chutou por cima.

A primeira finalização do Verdão do Oeste aconteceu na marca de oito minutos. Cleber Santana cobrou falta para a área, Thiego apareceu por trás da defesa e cabeceou com liberdade, mas exagerou na altura.

Empurrado pela torcida e buscando mais o ataque, os donos da casa responderam na sequência e levaram perigo à meta de Danilo. Tagliafico aproveitou falha da defesa, avançou pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Thiego apareceu para fazer o corte e quase fez contra.

Mesmo priorizando a marcação e abrindo mão da posse de bola, a Chape criava chances. Aos 24 minutos, Kempes tabelou com Tiaguinho e cruzou para a área. A bola passou por Lourency e pelo goleiro Campaña. Apesar das tentativas das duas equipes, o primeiro tempo terminou sem gols.

O Independiente voltou para a etapa final disposto a alterar o placar. Aos seis minutos, Rigoni bateu escanteio rasteiro e Benítez chegou finalizando de primeira para fora. Aos 14, Rigoni cruzou da direita, a zaga da Chapecoense afastou e Martínez pegou o rebote de fora da área, mas chutou mal. Em seguida, Vera encontrou Barco na segunda trave, porém a finalização não acertou o gol.

Os argentinos continuaram pressionando e construindo lances de perigo. Aos 30 minutos, Meza antecipou Dener Assunção e subiu sozinho, mas cabeceou nas mãos de Danilo. Aos 44, em mais um vacilo de Dener, Meza teve mais uma oportunidade de marcar, mas foi travado no momento da finalização. E ficou por isso mesmo. O jogo terminou com o placar inalterado.

Recomendado para você