Atlético Nacional sofre gol no fim e fica no empate com o Sol de América

O Atlético Nacional-COL visitou o Sol de América-PAR nesta terça-feira, no Estádio Luis Alfonso Giagni, e conseguiu um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final, ficando no empate em 1 a 1. O placar, no entanto, foi muito lamentado pelos colombianos, já que o gol da igualdade dos paraguaios saiu aos 44 minutos do segundo tempo.

O Atlético Nacional foi mais eficiente na primeira etapa e conseguiu balançar as redes. Aos 13 minutos, Mosquera arriscou uma bomba de fora da área, a bola quicou no trajeto e enganou o goleiro, entrando no canto para deixar os colombianos na frente.

Já na segunda etapa, os paraguaios foram melhores e criaram um grande número de chances. Aos 24 minutos, Matheus Uribe ainda foi expulso e deixou o Atlético Nacional com um a menos. Apesar de ser esperada uma maior pressão do Sol de América, foram os colombianos que tiveram as melhores oportunidades em contra-ataques e quase ampliaram em duas finalizações de Borja de frente para o gol.

Após ser ineficiente na tentativa de matar o jogo, o Atlético Nacional foi castigado e sofreu o empate aos 44 minutos do segundo tempo. Velázquez aproveitou escanteio cobrado para a área e testou firme para deixar tudo igual e renovar as esperanças de classificação do Sol de América.

Apesar do empate sofrido no final de partida, o Atlético Nacional ainda tem grandes condições de garantir vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, já que precisa somente de uma vitória simples ou até um empate em 0 a 0 no jogo de volta para ficar com a classificação.

O jogo de volta entre Atlético Nacional e Sol de América está marcado para a próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot. Quem avançar no confronto terá nas quartas de final o vencedor do duelo entre Belgrano-ARG e Coritiba.

