Atlético Nacional e Sol de América abrem as oitavas da Sul-Americana

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

As oitavas de final da Copa Sul-Americana serão abertas nesta terça-feira com a realização de um jogo isolado. O Sol de América-PAR recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, a partir das 20h45 (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Assunção. Campeões da Copa Libertadores, os colombianos despontam como favoritos no embate.

Na fase anterior, o Atlético Nacional encontrou dificuldades para eliminar o Bolívar. O time colombiano segurou empate por 1 a 1 na altitude de La Paz, ganhando na volta pela contagem mínima. Já o Sol de América despachou o Huancayo ao segurar empate por 1 a 1 no Chile, depois de ter vencido por 1 a 0 como anfitrião.

O duelo de vota será realizado na próxima semana, em Medellín, na Colômbia. Quem avançar neste duelo vai cruzar nas quartas de final com o vitorioso do duelo entre Coritiba e Belgrano, da Argentina.

Confira as partidas de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana:

Terça-feira (20/09)

20h45 Sol de América-PAR x Atlético Nacional-COL

Quarta-feira (21/09)

19h15 Independiente-ARG x Chapecoense

19h15 Montevideo Wanderers-URU x Junior Barranquilla-COL

21h45 Independiente Medellín-COL x Santa Cruz

21h45 Coritiba x Belgrano-ARG

21h45 Palestino-CHI x Flamengo

Quinta-feira (22/09)

19h15 San Lorenzo-ARG x La Guaira-VEN

21h45 Santa Fe-COL x Cerro Porteño-PAR

Recomendado para você