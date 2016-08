Após eliminação diante de rival, Rithely reconhece má fase do Sport

O meio-campista Rithely deixou a Arena Pernambuco cabisbaixo nesta quarta-feira. Com a derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz – Bruno Moraes marcou o único gol do jogo, nos minutos finais –, o Sport ratificou o seu mau momento ao ser eliminado da Copa Sul-americana, na noite desta quarta-feira.

“Temos feito partidas muito abaixo do normal. A última boa foi contra o Flamengo. Depois, foram jogos médios. Isso tem feito a diferença. Não estamos jogando bem. Assim, o resultado não vem”, simplificou Rithely.

O jogador se referiu à vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo de 13 de agosto, também na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. A partir de então, o Sport perdeu por 3 a 0 para o Botafogo e empatou por 1 a 1 com o Internacional. Pela Copa Sul-americana, havia ficado no 0 a 0 com o Santa Cruz no jogo de ida.

Agora focado apenas no Brasileiro, o Sport voltará a campo no dia 8 de setembro, contra o Corinthians, em Itaquera.

