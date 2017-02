Feliz com volta de Wellington Nem, Luiz Araújo agradece carinho da torcida

Titular desde o começo da temporada, ficando no banco apenas quando o técnico Rogério Ceni optou por rodar o elenco, Luiz Araújo está feliz com o retorno de Wellington Nem, que também atua pelo lado do campo e que irá brigar por vaga no time titular com a jovem promessa da base do São Paulo.

“Fico muito feliz pela volta do Wellington Nem e pela fase que estou vivendo. A gente vai trabalhar e tenho certeza que quem estiver melhor no momento o Rogério (Ceni) vai escolher. Quem estiver dentro de campo vai dar o seu melhor para ajudar sempre o São Paulo”, declarou.

O atacante de 20 anos agradeceu o carinho da torcida, que vem gritando o seu nome nas poucas vezes em que ele não começou a partida como titular, e também falou do seu ano como profissional em 2016, quando muitos o criticavam por tomar as decisões erradas em campo.

“Eu só tenho que agradecer o carinho da torcida do São Paulo. É muito especial para o jogador ouvi-los gritando o meu nome”, afirmou Luiz Araújo. “Sempre sonhei com isso. Quando saí do interior, de Taquaritinga, não imaginava que um dia 60 mil pessoas gritariam o meu nome no estádio. Isso motiva a gente a estar sempre competindo, sempre querendo fazer o seu melhor. Estou muito feliz pelo meu momento e por todo o carinho que a torcida vem dando para mim”, comentou.

“O ano passado foi o meu primeiro como profissional. Não é fácil vestir a camisa do São Paulo. Foi uma experiência muito boa entrar no Morumbi lotado pela primeira vez. Então esse ano já estou mais maduro, o Rogério (Ceni) vem sendo fundamental porque conversa muito comigo e me dá segurança, a confiança que eu preciso, para que, quando eu estiver em campo, eu me sinta à vontade para jogar o meu melhor futebol”, declarou do jogador do Tricolor. “O meu primeiro ano foi de muito aprendizado, um ano que eu amadureci muito. Com certeza errava, como todo jogador erra. Esse ano estou procurando evoluir, melhorar a cada dia, para que eu venha crescer muito no futebol”, encerrou.