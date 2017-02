Vanderlei só volta no fim de março e perderá dois jogos da Libertadores

O Santos terá um desfalque importante para os dois primeiros compromissos na Copa Libertadores da América. Após realizar uma cirurgia na mão esquerda, o goleiro Vanderlei ainda não tirou os pontos do local e só deve voltar aos gramados no final de março. Por conta disso, o camisa 1 fica fora da estreia do clube na competição continental, contra o Sporting Cristal, no dia 9, no Peru, e também perde o segundo jogo da fase de grupos, ainda sem adversário definido, (The Strongest ou Unión Española), dia 16, na Vila Belmiro.

O arqueiro fraturou o dedo anelar e teve uma luxação no dedo médio da mão esquerda durante um treinamento no CT Rei Pelé, no dia 11 de fevereiro. Na ocasião, Vanderlei saiu para interceptar um cruzamento e a bola bateu em seu dedo, que acabou virando. Na hora, o técnico Dorival Júnior paralisou o treino e todos os jogadores se reuniram em volta do arqueiro.

De cabeça baixa, o goleiro saiu de campo, recebeu um saco de gelo e ficou com a mão esquerda apoiada no corpo durante 10 minutos antes de ir embora do CT ao lado do médico Ricardo Nobre. Sem Vanderlei, Vladimir continuará na meta santista. O reserva assumiu a posição no duelo contra o Red Bull Brasil, no Pacaembu, no último dia 12.