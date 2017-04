Grêmio vai ao Chile para encarar o Deportes Iquique pela Libertadores

A sequência de nove jogos importantes em 28 dias do Grêmio inicia nesta terça-feira com o confronto contra o Deportes Iquique-CHI, às 21h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo 8, da Copa Libertadores 2017. As partidas envolvem disputas pela competição continental e pelo Estadual.

Para o jogo desta terça-feira, o Tricolor de Porto Alegre vai embalado pela goleada de 5 a 0 aplicada no Veranópolis, na partida de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho, no sábado. A única dúvida para o técnico gremista Renato Portaluppi ainda é o volante Maicon.

Melhores momentos de Grêmio 5 x 0 Veranópolis:

O capitão foi ausência na vitória do time no sábado e também não participou do treino deste domingo. No entanto, ele trabalhou com o restante do grupo nesta segunda e apareceu entre a lista de relacionados. A tendência, porém, é de que o jogador comece no banco de reservas nesta semana. O atleta ainda se recupera de uma lesão no joelho direito e deve seguir sendo substituído por Michel.

Na Libertadores, o Tricolor de Porto Alegre é líder da chave 8, com três pontos. Já o Deportes Iquique-CHI está na terceira posição, sem pontuar. Na estreia da competição, o Grêmio bateu o Zamora-VEN por 2 a 0 jogando fora de casa. Enquanto isso, atuando em casa, o Iquique perdeu para o Guaraní-PAR pelo placar de 1 a 0.

O time chileno treinou na Arena neste domingo. O clube é líder invicto do Campeonato Chileno, com 19 pontos dos 27 disputados. São cinco vitórias e quatro empates. No último sábado, o Iquique empatou sem gols com Everton-CHI jogando na casa do adversário.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X DEPORTES IQUIQUE-CHI

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 11 de abril de 2017, terça-feira

Horário: 21h45 (de Brasília).

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Mauricio Espinoza (URU) e Miguel Nievas (URU)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Ramiro e Léo Moura; Luan, Miller Bolaños e Pedro Rocha.

Técnico: Renato Portaluppi

DEPORTES IQUIQUE-CHI: Brayan Cortés; Enzo Guerrero, Hernán Lópes, Mauricio Zenteno, Misael Dávila; Rafael Caroca, Mathias Riquero; Gonzalo Bustamante; Misael Cubillos, Álvaro Ramos, Diego Torres.

Técnico: Jaime Vera.