Santos leva 20 jogadores para a estreia na Libertadores; veja a lista

O técnico Dorival Júnior relacionou 20 jogadores para a estreia do Santos na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio nacional do Peru, em Lima. Porém, como só podem ter sete atletas no banco, dois serão cortados antes da partida.

A lista conta com os retornos dos titulares Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, liberados pelo departamento médico. Além deles, Vladimir Hernández também foi relacionado. Logo após o embarque, o colombiano viu seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Dorival Júnior para a estreia.

Definido após o último treinamento no CT Rei Pelé, nesta terça-feira, o Peixe irá a campo com Vladimir, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Confira a lista com os 20 que viajaram ao Peru:

Goleiros: Vladimir, João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Matheus Ribeiro

Zagueiros: Cleber, Lucas Veríssimo e David Braz

Volantes: Renato, Thiago Maia, Leandro Donizete e Yuri

Meias: Lucas Lima e Vitor Bueno

Atacantes: Ricardo Oliveira, Copete, Bruno Henrique, Thiago Ribeiro, Vladimir Hernández e Kayke