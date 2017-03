Pressionado, Santos inicia trajetória na Liberta contra o Sporting Cristal

Chegou a hora! Após cinco anos de espera, os torcedores do Santos poderão acompanhar novamente a equipe disputando uma Libertadores da América. Nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Peixe estreia na competição continental contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional, em Lima, no Peru. Porém, ao contrário do que era esperado no começo do ano, o alvinegro chega para o duelo diante dos peruanos em uma situação complicada na temporada.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Paulista, os comandados de Dorival Júnior estão sentindo na pele a pressão da torcida por resultados melhores. Desde a derrota para o São Paulo, no último dia 15, o clima entre torcedores e jogadores ficou pesado, sendo que diversos protestos e até invasão no CT Rei Pelé já aconteceram. Apesar disso, o volante Renato, que será titular nesta quinta, acredita que uma vitória no Peru apagará os problemas.

“Temos algumas oscilações no Paulista. A equipe acabou sofrendo um pouco porque o entrosamento não era o ideal. A gente espera que seja uma estreia com o pé direito. A gente vai em busca dos três pontos. A obrigação do Santos é sempre buscar a vitória, seja em casa ou fora. A gente sabe que no futebol o que importa é o resultado. Quinta é entrar e fazer o simples. Não ter medo de errar. Com a vitória a confiança aumenta”, explicou o ídolo santista.

Além de Renato, o técnico Dorival Júnior também conta com os retornos de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. O meia está recuperado de um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e será titular após quatro jogos fora de combate.

O volante, por sua vez, já tinha ficado até no banco de reservas na derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado. Por fim, Ricardo Oliveira acabou sendo poupado do clássico apenas por uma precaução, já que os 15 pontos que levou na cabeça após o duelo diante do Botafogo-SP ainda não haviam cicatrizado.

E de última hora, o técnico Dorival Júnior promoveu a entrada de David Braz no lugar de Lucas Veríssimo. Com isso, a equipe que entrará em campo nesta quinta será formada por: Vladimir, Victor Ferraz, David Braz, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Peruanos também pressionados

Não é só o Santos que vive um mau momento na temporada. Apesar de ser o atual campeão peruano, o Sporting Cristal vem de uma derrota de 4 a 1 para o Academia Cantolao, dentro de casa. Além disso, a equipe comandada por José Guillermo Del Solar vem de uma sequência com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

Além da situação ruim dentro de campo, o time peruano também é bem parecido com o Peixe no estilo de jogo. Com uma proposta de jogo comparada à do Audax, o Sporting Cristal enfrenta problemas defensivos, assim como o alvinegro, mas tem se destacado no ataque, com o atacante uruguaio Diego Ifrán, o meia Joel Sanchez e Carlos Lobatón, meia de 37 anos e algoz do Atlético-PR na Libertadores de 2014.

“É uma equipe parecida com o Audax. Trabalha a bola, toques curtos, aproximação, gosta de sair jogando desde o tiro de meta. O goleiro arrisca bastante nas saídas, gosta de driblar e passar para receber a bola. A gente analisou bem e vimos pontos fortes e fracos. Trabalhamos muito em cima disso”, explicou o auxiliar Lucas Silvestre à Rádio Santos.

The Strongest x Santa Fe

Também nesta quinta-feira, mas às 21h (de Brasília), acontece o outro jogo do grupo 2 da Libertadores, entre The Strongest, da Bolívia, e Independiente Santa Fe, da Colômbia. O duelo será em La Paz, no estádio Hernando Siles.

Atual campeão nacional e com uma conquista da Sul-Americana, em 2015, o time colombiano também quer fazer história na Libertadores. Porém, a equipe comandada por Gustavo Costas terá pela frente mais do que apenas a altitude boliviana. Isso porque o The Strongest mostrou que pode apresentar perigo também dentro de campo. Afinal, o Trigre passou com facilidade por Montevideo Wanderers e Unión Española antes de chegar até a fase de grupos do torneio continental.

FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL X SANTOS

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (Peru)

Data: 09 de março de 2017, quinta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: José Argote

Assistentes: Carlos Lopez e Luis Murillo

SPORTING CRISTAL: Viana; Revoredo, Cazulo, Abram, Céspedes; Carlos Lobaton, Aquino, Costa, Sandoval, Sanchez; Ifran.

Técnico: José Guillermo Del Solar

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Cleber, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Técnico: Dorival Júnior