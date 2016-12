Peixe comemora retrospecto positivo contra rivais da Libertadores

Se depender do retrospecto histórico, o Santos pode reforçar a sua confiança para bons resultados nos jogos da fase de grupos da Libertadores 2017. Diante dos dois rivais já confirmados de sua chave, o Peixe nunca sofreu uma derrota para Independiente Santa Fé, da Colômbia, Sporting Cristal, do Peru.

O Santos atuou apenas uma vez contra o adversário colombiano. Em amistoso disputado em 24 setembro de 1970, vitória do Peixe por 2 a 1, no estádio El Campin em Bogotá, com gols de Douglas e Carlos Alberto.

Já contra o Sporting Cristal, o Santos acumula duas goleadas em um empate em três amistosos, todos na cidade de Lima. O primeiro foi disputado em 6 de janeiro de 1959, em um triunfo do Peixe por 4 a 0, com gols de Pelé (2), Pagão e Pepe. No ano seguinte, empate por 3 a 3. Por fim, em 24 de janeiro de 1962, o Peixe aplicou 5 a 1 no adversário, gols de Coutinho, Pepe, Dorval, Tite e Pelé.

O quarto integrante do grupo santista na Libertadores será definido após confrontos das fases anteriores. O Peixe poderá ter pela frente Universitario Sucre (Bolívia), Montevideo Wanderers (Uruguai), Atlético Cerro (Uruguai), Unión Española (Chile) ou The Strongest (Bolívia).