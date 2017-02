Palmeiras e Santos conhecem últimos rivais da Libertadores nesta quinta

Mesmo sem entrar em campo nesta quinta-feira pela Copa Libertadores, Palmeiras e Santos estarão atentos ao que vai acontecer na rodada, pois conhecerão seus rivais na fase de grupos. Isso porque acontecem duelos de volta pela terceira fase da competição. O Atlético Tucumán recebe o Junior Barranquilla a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio José Fierro, em Tucumán, na Argentina.

Na partida de ida, o Junior Barranquilla ganhou por 1 a 0 e tem a vantagem do empate, podendo inclusive perder por um gol de diferença se balançar as redes rivais. Isso porque os tentos anotados como visitante valem como critério de desempate. Os colombianos, porém, serão eliminados se perderem por dois gols de diferença. Os argentinos, se devolverem o 1 a 0, forçarão a disputa de pênaltis.

Quem avançar deste duelo vai cair no Grupo 2, onde, além do Santos, estão o Independiente Santa Fe, da Colômbia, e o Sporting Cristal, do Peru.

No outro jogo do dia, às 21h (de Brasília), The Strongest e Unión Española, do Chile, duelam no Estádio Hernando Siles, em La Paz, capital da Bolívia. Quem avançar vai cair no Grupo 5, se juntando a Palmeiras, Peñarol, do Uruguai, e Jorge Wilstermnn, da Bolívia.

Na partida de ida, as duas equipes empataram por 1 a 1 e quem ganhar na altitude de La Paz vai se classificar, sendo que novo 1 a 1 forçará a disputa de pênaltis. Empate sem gols serve aos bolivianos, enquanto que os chilenos avançam com qualquer igualdade a partir de 2 a 2.