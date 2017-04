Jorge Wilstermann vira para cima do Tucumán e pressiona o Palmeiras

O Palmeiras terá de vencer o Peñarol na noite dessa quarta-feira para voltar à liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Isso porque, mais cedo, o Jorge Wilstermann superou o Atlético Tucumán por 2 a 1 no estádio Municipal Félix Capriles, em Cochabamba, e chegou aos seis pontos. Já os argentinos, com o revés, estacionam na lanterna, com apenas um ponto conquistado, exatamente no empate com os palmeirenses na estreia.

Para chegar aos três pontos em casa, o time da Bolívia sofreu nessa quarta. Apesar de deter mais posse de bola e controlar o ritmo do confronto, o Wilstermann não conseguiu ser perigoso no primeiro tempo, enquanto o Tucumán por pouco não abriu o placar nas poucas vezes que se aventurou no ataque.

O jogo pegou fogo mesmo na etapa final. Aos 10 minutos, os visitantes chegaram pela direita e alçaram a bola na área. O zagueiro brasileiro Alex Silva, ex-São Paulo, falhou e Jairo Palomino cabeceou a bola para as redes.

O empate, porém, não demorou. Dez minutos depois, o Wilstermann marcou usando a mesma estratégia. Cruzamento, dessa vez pela esquerda, e Gilbert Álvarez também usou a cabeça para anotar seu gol.

E jogo era pelo alto. Aos 26, Luiz Carlos Cabezas se antecipou à zaga na primeira trave e, como não podia deixar de ser, marcou o gol da virada do Wilstermann também de cabeça.

Grupo 6

No outro duelo da noite, o Godoy Cruz conseguiu uma virada dramática no final da partida e bateu o Libertad em pelo estádio Nicolás Leoz, em Assunção, no Paraguai. O time da casa saiu na frente com Lucena, aos 22 minutos, mas o jogo era de Gonzalez, que marcou tanto nos acréscimos do primeiro quanto da etapa final para dar a vitória aos argentinos.

Dessa forma, o Godoy Cruz assume a ponta no Grupo 6 da Copa Libertadores da América, com quatro pontos, e deixa o Libertad em último, com apenas um ponto. Nessa quinta, às 19h30, no estádio Independência, em Minas Gerais, o Atlético-MG fecha a terceira rodada contra o Sport Boys-BOL. As duas equipes também entram em campo com apenas um ponto.