J. Barranquilla avança na Libertadores e segue na trilha do Palmeiras

O Junior Barranchila confirmou seu favoritismo em cima do Carabobo na noite desta terça-feira e se classificou à terceira fase da Copa Libertadores da América. Após vencer por 1 a 0 no Uruguai, o Junior não teve muito trabalho para fazer 3 a 0 em cima dos venezuelanos no estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, já que o gramado do estádio da equipe colombiana está em reforma. Agora, o Junior Barranchilla aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Tucumán-ARG e El Nacional-EQU para conhecer seu adversário.

Esse resultado é importante para o Palmeiras. Isso porque o caminho rumo à fase de grupos cairá exatamente no Grupo 5, que tem o atual campeão Brasileiro ao lado de Jorge Wilstermann e Peñarol.

Antes mesmo do intervalo o Junior Barranchilla já havia definido sua vaga à próxima fase da principal competição continental. Apesar da vantagem conquistada no duelo de ida, os mandantes voltaram a impor o ritmo contra uma equipe de um nível muito abaixo.

Aos 17 minutos, Ovelar abriu o placar de cabeça, livre dentro da área. Aos 41, Estrada ampliou após completar cruzamento de primeira, depois de uma troca de passes dentro da área do Carabobo que deu ao jogo uma visão de jogo-treino. Já no fim da partida, Rangel fez o seu e concluiu a vitória tranquila do Junior, que poderia até marcar mais gols se fizesse mais força.

Outro favorito avança

No estádio Santa Laura, em Santiago, também não tivemos surpresa. O Unión Espanhola, outro que venceu fora de casa no primeiro duelo, fez o dever de casa e foi mais um a garantir sua vaga na terceira fase da Libertadores da América nesta terça-feira.

O fato de ter feito 3 a 2 em cima do Cerro, no Uruguai, semana passada, facilitou as coisas para os chilenos. Diante de seus torcedores, o Unión abriu o placar com Ampuero após cobrança de escanteio aos 35 da primeira etapa. No segundo tempo, Ángel Emanuel Luna deixou tudo mais fácil ao receber o cartão vermelho do árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci. Assim, com um a mais, o Unión definiu a vitória em 2 a 0 com Jaime, que teve categoria para tocar por cima do goleiro ao ficar cara a cara.

Agora, o Unión Espanhol aguarda a definição entre Montevideo Wanderers e The Strongest. No jogo de ida, no Uruguai, os bolivianos venceram por 2 a 0 e também abriram larga vantagem.

O confronto na terceira fase vai definir o time a ser integrado ao Grupo 2 da Copa Libertadores da América, que conta com o Santos, além de Santa Fé e Sporting Cristal.