Herói, Vladimir destaca mudança de postura do Santos após intervalo

Vivendo sob desconfiança sempre que assume o posto de titular, o goleiro Vladimir mais uma vez ‘espantou’ todas as incertezas e foi o herói do Santos na estreia da Libertadores, contra o Sporting Cristal. Se no clássico contra o Corinthians, no último sábado, a boa atuação acabou sendo ofuscada pela derrota, o arqueiro salvou o Peixe nesta quinta-feira. Com três lindas defesas nos minutos finais, o camisa 12 garantiu o empate santista no Peru.

Feliz com a boa atuação, Vladimir também comemorou a mudança de postura do alvinegro após a fraca apresentação no primeiro tempo. Atrás no placar após gol marcado por Cazulo, o Santos voltou bem do intervalo, colocou a bola no chão e foi melhor no duelo, buscando a igualdade com Thiago Maia, após lindo passe de Lucas Lima.

“A gente sabia da dificuldade aqui dentro. Foi uma partida madura da nossa equipe. Soubemos segurar a pressão. Graças a Deus fui feliz e ajudei o time a sair com o empate. Conversamos no intervalo para mudar a nossa atitude no segundo tempo. Dorival corrigiu os nossos erros no segundo tempo e entramos melhor. Acho que o Santos somou um ponto aqui dentro”, explicou o goleiro.

Na segunda rodada da Libertadores, o Peixe encara o The Strongest, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Porém, antes da competição continental, o alvinegro tem um compromisso pelo Paulistão, no domingo, às 18h30, diante do São Bernardo, no ABC Paulista.