Experiente em Liberta, Copete quer ‘dar a vida’ por Dorival no Santos

O técnico Dorival Júnior não vive um bom momento no Santos. Após uma sequência com apenas uma vitória em cinco jogos, o comandante vem sendo pressionado pela torcida e até por alguns dirigentes do clube. Porém, se depender do elenco santista, o treinador seguirá com seu trabalho por mais tempo na Vila Belmiro.

O colombiano Jonathan Copete, intocável na equipe comandada por Dorival e que será titular na estreia da Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Peru, deixou claro que é um dos grandes defensores do técnico.

“Todos querem o resultado positivo, mas dentro de campo nós damos a vida por ele (Dorival) e pelo time. Precisamos que o torcedor nos acompanhe. Estamos felizes por disputar a Libertadores depois de tanto tempo. Vamos jogar todas as partidas como se fosse final”, ressaltou o atacante.

Além da vontade de aliviar a pressão em Dorival, Copete também espera ajudar o elenco com sua experiência em Libertadores. Afinal, o colombiano participou da campanha do Atlético Nacional em 2016 e fez parte do grupo campeão do torneio continental.

“É uma competição internacional que todos querem. Queremos também. Começa quinta e esperamos um grande jogo para vencermos lá. Precisamos ir e vencer. Esperamos fazer o melhor para que o time fique bem. A estreia tem que ser boa. Todos estamos concentrados. Estamos felizes por essa competição. Queremos jogar a ganhar”, concluiu o colombiano.

Para encarar o Sporting Cristal, o Peixe deve entrar em campo com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.