Experiente e driblador, Hernández vê idioma como maior problema

O colombiano Vladimir Hernández foi o primeiro reforço confirmado pelo Santos para a temporada de 2017. Ainda em outubro do ano passado, o presidente Modesto Roma Júnior anunciou o acerto com o atacante de 27 anos, que foi contratado pelo Junior Barranquilla por R$ 3,2 milhões. O jogador, porém, só foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira. Com a experiência de já ter disputado três edições da Copa Libertadores da América, o atleta acredita que seu maior problema no clube será contra o idioma.

“A parte fácil é o futebol. Aqui tem jogadores com muita técnica. É impressionante, até os goleiros são técnicos. O difícil é falar português. É complicado. Aos poucos vou entendendo. Ao passar dos dias, quero falar melhor. É a minha primeira experiência fora da Colômbia. Espero que seja boa. Tenho muita vontade de triunfar. É um sonho jogar e ganhar a Libertadores. É uma equipe muito grande. Eu joguei três vezes e sei que não são fáceis. É muito difícil, com o Junior eu joguei e foi complicado. Ganhei experiência e espero que no Santos eu tenha oportunidade de ganhar esse título que todos almejam na América do Sul. Espero dar meu 100% para vencer.”, afirmou Hernández, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Desconhecido por grande parte da torcida santista, o atacante foi um pedido especial do técnico Dorival Júnior. Afirmando ser rápido e driblador, o colombiano espera retribuir a confiança depositada nele pelo comandante.

“Fico muito contente de estar aqui. A confiança que me deram é muito forte. O professor, os companheiros, desde o dia que cheguei. Vou tentar retribuir. Tomara que eu possa ganhar muitos títulos. Sou um jogador rápido, de ir pra cima, driblar, desequilibrar pelos lados e chegar ao gol. Essas são minhas características, de ajudar os companheiros no que eu puder”, concluiu.

Apesar de ter sido apresentado, Hernández não participa do jogo-treino contra o Nacional-SP, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. Após conversar com os jornalistas, o atacante já viajou para o Rio de Janeiro, onde treina com a Seleção da Colômbia, que encara o Brasil, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no Engenhão.