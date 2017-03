Na estreia, Santos aposta em pressão na defesa do ‘Audax peruano’

Após cinco anos, o Santos volta a disputar uma Libertadores e faz sua estreia nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima. Apesar do adversário ser estrangeiro, o Peixe terá pela frente um estilo de jogo bem conhecido.

Atual campeão em seu país, o time peruano apresenta uma proposta semelhante à do Audax, equipe que ‘dominou’ e deu trabalho ao alvinegro dentro da Vila Belmiro na final do Campeonato Paulista do ano passado. Apesar de não viver uma grande fase, o Sporting Cristal gosta de ter a posse de bola e tocar bastante até chegar ao gol adversário, assim como a equipe de Osasco costuma fazer.

Se a qualidade no passe pode preocupar o Santos, a fragilidade defensiva da equipe peruana será explorada pelos comandados de Dorival Júnior. No último treino antes da partida, que aconteceu no estádio Nacional, em Lima, o Peixe fez os reservas atuarem como o Sporting Cristal, com o goleiro saindo jogando com os pés. Do outro lado, os titulares adiantaram a marcação e pressionaram a saída de bola.

“É o atual campeão peruano. Analisamos vídeo, sabemos como é o time, parecido com o Audax, toca bola com o goleiro. Temos que impor jogo do Santos, velocidade, rapidez, e concluir em gols”, ressaltou o lateral-esquerdo Zeca.

Além do Audax, o estilo dos peruanos também é bem parecido com o que é imposto pelo Peixe desde a chegada de Dorival, em 2015. As semelhanças não param por aí, afinal, Santos e Sporting Cristal não vivem bons momentos na temporada.

Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas pelo Campeonato Paulista, os santistas estão sentindo na pele a pressão da torcida por resultados melhores. Já do outro lado, a equipe peruana o Sporting Cristal vem de uma derrota de 4 a 1 para o Academia Cantolao, dentro de casa, e acumula uma sequência com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

“Tem certa uma coincidência. São duas equipes que não iniciaram bem, mas podem fazer um novo momento. Estão tentando melhorar para voltar a jogar dentro de normalidade. Espero que Santos consiga se impor e fazer um grande jogo. Vejo equipe preparada para um novo momento”, explicou o técnico Dorival Júnior.