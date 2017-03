Egídio celebra semana livre para treinos e ‘esquece’ Libertadores

A torcida do Palmeiras já está na expectativa para a estreia da equipe na Copa Libertadores da América, contra o Atlético Tucumán. Dentro do elenco alviverde, no entanto, o pensamento ainda está voltado para o Campeonato Paulista e o lateral-esquerdo Egídio garantiu foco no Red Bull, próximo adversário do Verdão.

“Conversamos bem pouco sobre o Atlético Tucumán por enquanto. Estávamos concentrados no Campeonato Paulista.. Sabemos que é um time aguerrido, que vai para cima. Se não me engano, fizeram dois gols em 15 minutos. É um time forte, que começa o jogo com bom ritmo, mas vamos entrar com força total para conseguir a vitória”, afirmou o lateral-esquerdo Egídio.

Após a goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária, no último sábado, o técnico Eduardo Baptista indicou que a equipe que atuar contra o Red Bull deve ser quase idêntica ao time que estreará na Copa Libertadores. Assim, a semana livre para treinos foi comemorada por Egídio, titular no novo esquema tático do treinador.

“Sempre bom ter a semana cheia, você consegue fazer tudo o que é necessário para sobressair no jogo. O Eduardo e sua comissão têm feito um bom trabalho. O jogo (contra o red Bull) foi antecipado para sexta-feira para termos um tempo a mais antes da estreia na Libertadores. É um jogo importante também pelo Paulistão, para encaminharmos nossa classificação, e depois pensarmos na Libertadores”, concluiu.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas. Já na Copa Libertadores da América, o Verdão estreia na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético Tucumán, na Argentina.