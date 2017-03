Dorival rechaça erro em gol do Sporting Cristal e destaca jogo equilibrado

Aos 13 minutos do jogo entre Santos e Sporting Cristal, nesta quinta-feira, no Peru, o zagueiro Cazulo subiu sozinho dentro da área e abriu o placar para os peruanos, na estreia da Libertadores. O jogador, porém, estava impedido no lance. Mesmo assim, a arbitragem validou o tento. Apesar do erro, o técnico Dorival Júnior preferiu descartar qualquer lamentação e optou por valorizar a boa partida, onde o Peixei buscou o empate no segundo tempo.

“Acho que o gol, para mim, realmente foi uma jogada em impedimento. Entraram ali três jogadores. O jogador que concluiu a jogada estava entre a linha. Porém, eles tiveram duas grandes oportunidades, foi jogo equilibrado, o empate espelhou o que foi a partida. As duas equipes buscaram oportunidades, para uma estreia foi importante para a reação da equipe”, explicou o comandante, em entrevista após o duelo desta quinta-feira.

Mesmo com a igualdade, o Peixe não fez um bom primeiro tempo. Preguiçoso, o alvinegro viu o Sporting Cristal dominar as ações e abrir o placar no início. Porém, a equipe de Vila Belmiro ‘acordou’ depois do intervalo, colocou a bola no chão e chegou ao empate com Thiago Maia, após lindo lançamento de Lucas Lima. Para Dorival, o resultado acabou sendo justo.

“Nós tivemos um pouco mais de volume na segunda etapa. Cristal prevaleceu na primeira. Foi um jogo agradável de se ver. As equipes buscaram o gol com intensidade o tempo todo e não se preocuparam apenas em marcar. Vinhamos de um momento com certa instabilidade, precisávamos alcançar um equilíbrio, uma recuperação, para que voltemos a jogar dentro de uma normalidade que o Santos sempre apresentou”, concluiu o treinador.

Com a igualdade, as duas equipes acumulam um ponto e ficam empatadas na tabela. O líder do grupo 2 é o The Strongest, que venceu o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, em La Paz, também nesta quinta.

Na segunda rodada da Libertadores, o Peixe encara o time boliviano, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Porém, antes da competição continental, o alvinegro tem um compromisso pelo Paulistão, no domingo, às 18h30, diante do São Bernardo, no ABC Paulista.