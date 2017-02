Dorival espera ‘zaga ideal’ na Liberta e pode fazer testes em clássico

A zaga tem sido o maior problema do Santos neste início de temporada. Antes difícil de ser penetrada, a defesa do Peixe já levou oito gols em seis jogos no Campeonato Paulista. Além disso, o setor é o que mais teve alterações nos últimos jogos. E o técnico Dorival Júnior pode promover mais mudanças para o jogo contra o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do torneio estadual.

Expulso logo em sua estreia diante da Ferroviária, no dia 18, na Vila Belmiro, Cleber deu a volta por cima, entrou bem contra o Botafogo-SP, no último sábado, e recebeu elogios do técnico Dorival Júnior. Em contrapartida, o volante Yuri, que vem sendo improvisado como zagueiro desde o começo do ano, precisou ser substituído com fortes dores nas costas e é dúvida para o clássico.

Além disso, o comandante santista também pode contar com David Braz. Titular da equipe no final de 2016, o defensor está recuperado de um estiramento na panturrilha direita e já vem treinando normalmente com o grupo. Com uma semana livre para treinar, o zagueiro deve estar em plenas condições para encarar o Timão e pode ganhar uma chance. Por fim, Dorival também tem gostado das atuações do jovem Lucas Veríssimo.

Com quatro opções e apenas duas vagas, o técnico espera definir uma zaga ideal para a estreia do Santos na Libertadores, no próximo dia 9, contra o Sporting Cristal, às 21h45 (de Brasília), no Peru. E para encontrar a dupla perfeita, o comandante pretende fazer alguns testes durante esta semana e colocá-los em prática diante do Corinthians.

Vale lembrar que Luiz Felipe e Gustavo Henrique, titulares em 2016, ainda se recuperam de lesões nos ligamentos do joelho. A previsão do departamento médico santista é que a dupla retorne aos gramados em maio.