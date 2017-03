Dorival confirma retorno de Braz e afirma: “Equipe estÃ¡ preparada”

O Santos terá David Braz na estreia da Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, em Lima. No treino de reconhecimento do estádio Nacional do Peru, o técnico Dorival Júnior promoveu a entrada do zagueiro na vaga de Lucas Veríssimo e confirmou a novidade para o duelo.

“É o retorno do David, que era titular e teve lesão. Nada mais justo. A confiança que temos nas condições dele. Espero que se dê bem e volte dentro de uma normalidade. Olha, tenho muita confiança no Lucas Veríssimo, da mesma forma que com Braz e Cleber. Não vejo problema nenhum em optar por um ou outro. São importantes. Com calma, cada um busca seu espaço”, explicou o comandante, em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira, no Peru.

Após a última atividade, o elenco do Santos voltou para o Hotel onde ficará concentrado até a hora do duelo desta quinta-feira. Além do retorno de Braz, o Peixe também terá Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Renato. Com o quarteto titular, os santistas esperam retomar o bom momento na temporada e esquecer a sequência de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

“A equipe é essa. É uma recomposição do time que vinha atuando. Espero que os que voltaram tenham condições para trabalhar nos 90 minutos. A Libertadores é uma competição que se inicia para o Santos. Muito importante. Espero que tenhamos boa atuação. Equipe está preparada. Passamos por uma certa instabilidade, não esperávamos, mas aconteceu. Espero que tenhamos a condição de uma recomposição rápida. É um jogo de estreia fundamental”, concluiu Dorival.