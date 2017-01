Donizete rejeita fama de maldoso e quer ensinar jovens na Libertadores

Marcado pela garra dentro de campo durante sua passagem pelo Atlético-MG, o volante Leandro Donizete prometeu seguir com o mesmo estilo no Santos. O novo camisa 30 do Peixe, que foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, afirmou que vai continuar marcando forte os adversários. Ele, porém, fez questão de dizer que não é um atleta maldoso.

“Sou viril na marcação, sim, mas não sou maldoso. Marco em cima, sem dar espaço. Às vezes incomodo, mas tenho poucas expulsões e amarelos na história. Vou continuar trabalhando assim, não vou mudar porque a imprensa fala mal. Tenho minhas qualidades. Vou dar a minha vida no Santos e seguir marcando como no Atlético, Coritiba…”, afirmou Donizete.

O volante, por sua vez, também quer ser um ‘professor’ aos jogadores mais jovens do elenco santista. Isso porque o Santos volta a disputar uma Copa Libertadores da América após quatro anos ausente. Muitos atletas do Peixe nunca jogaram o torneio. Campeão da competição continental pelo Atlético-MG em 2013, Donizete quer preparar os Meninos da Vila para a edição de 2017.

“Já sei a forma de jogar Libertadores. Vou passar experiência para a molecada. É muito difícil, pegado, catimba. Espero ajudar muito eles no dia a dia. O Santos tem poucos jogadores de marcação e Libertadores precisa. Jogador vai querer brigar, dar cusparada… Quero prepará-los bem, orientar, passar confiança. Tenho certeza que vai dar certo”, afirmou o reforço do alvinegro.

Leandro Donizete chegou ao Santos por indicação do técnico Dorival Júnior. O comandante, inclusive, foi quem “achou” o volante na Ferroviária e o trouxe ao Coritiba, em 2008.

“É difícil sair da Ferroviária, uma equipe pequena. Dorival me buscou, apostou. Saí com 57 kg da Ferroviária e cheguei no Coritiba. Ninguém me conhecia, dei minha vida, agarrei oportunidade, joguei. Agradeço demais ao Dorival e vai ser um prazer jogar com ele novamente”, concluiu.