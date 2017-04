De ressaca, santistas ganham um dia de folga antes de preparação para Liberta

Após perder nos pênaltis para a Ponte Preta e ser eliminado do Campeonato​ Paulista, na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, o Santos quer ‘virar a chavinha’ o mais rápido possível para conquistar a vaga na Libertadores.

Fora do Paulistão, os santistas só voltarão a entrar em campo no próximo dia 19, contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia, pela terceira rodada da competição continental. Por conta disso, comissão técnica do alvinegro decidiu dar folga para o elenco nesta terça-feira.

Ainda sem horário definido, a equipe comandada por Dorival Júnior se reapresenta apenas nesta quarta. Sem machucados, a tendência é que o treinador tenha força máxima na reapresentação do elenco.

Mesmo fora do Paulista, os santistas demonstraram otimismo para a Libertadores. O meia Lucas Lima, por sua vez, acredita que a equipe fez um bom jogo contra a Ponte, nesta segunda, mas prevê ‘voos maiores’ na temporada.

“Conseguimos buscar o resultado, infelizmente não fizemos um primeiro jogo bom, mas buscamos. É duro, depois do jogo que fizemos, perder nos pênaltis assim machuca um pouco, mas creio que esse grupo ainda tem muito a conquistar no ano todo. É ver onde estamos errando para não errar mais, continuar trabalhando, temos Libertadores, Brasileiro. Como eu falei, não pode achar que está tudo errado, mas tem que melhorar cada vez mais”, projetou o camisa 10.