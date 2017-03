De contrato renovado com o Santos, Copete comemora: “Dá mais ânimo”

Antes da viagem para o Peru, onde encara o Sporting Cristal, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela estreia na Libertadores, o Santos confirmou a renovação de contrato com Jonathan Copete. Mesmo com o jogador já tendo um vínculo longo, até junho de 2020, os dirigentes do Peixe optaram por acertar um acordo até 2021, aumentando salários e a multa rescisória.

A intenção da diretoria com a renovação é valorizar o colombiano, que recebeu recentemente uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 13 milhões) da China. Aos 29 anos, Copete tem 13 gols com a camisa do alvinegro. O atacante agradeceu pelo novo vínculo.

“Tudo isso sempre dá um pouco mais de ânimo. É legal fazer um bom trabalho e ver que as pessoas estão gostando. Isso é muito bom para minha carreira. Acredito que coisas grandes estão por vir. Seguirei trabalhando do mesmo jeito, dando muito mais raça dentro de campo para vencermos todas as partidas. Agora tenho que pensar no que vem pela frente”, comentou o atleta.

Contratado junto ao Atlético Nacional por R$ 5 milhões, no junho do ano passado, Copete é uma das peças importantes na equipe comandada por Dorival Júnior e será titular na estreia do Peixe na Libertadores.