Conmebol divulga calendário da Liberta; Peixe e Verdão estreiam em março

Após conhecer os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores 2017, em sorteio realizado nesta quarta, o clubes brasileiros, agora, já sabem a data dos primeiros duelos. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na noite desta sexta-feira o calendário oficial da competição. Santos e Palmeiras estreiam na primeira semana de março e Botafogo e Atlético-PR, que ainda têm que passar pelas preliminares, entram em campo mais cedo: ambos em fevereiro.

Campeão Brasileiro em 2016, o Palmeiras sabe a data, mas não sabe o adversário. Isso porque o primeiro jogo do Verdão será disputado contra uma equipe que ainda será definida na Pré-Libertadores. A partida será realizada no dia 8 de março, uma quarta-feira, e já se sabe que a equipe de Eduardo Baptista atuará como visitante. Integrando o Grupo 5, a equipe alviverde ainda divide a chave com o Peñarol, do Uruguai, e com o boliviano Jorge Wilstermann.

Com mais informações que o rival, o Santos já sabe o adversário, a hora e a data de seu primeiro jogo na competição continental. O Peixe vai ao Peru encarar o Sporting Crystal, no dia 9 de março. O Grupo 2, do Alvinegro praiano, ainda conta com o Santa Fé, da Colômbia e com um adversário desconhecido, que será definido na fase qualificatória.

Já o Flamengo, apontado como a equipe brasileira com menos sorte no sorteio, por conta da tradição dos adversários, começa sua trajetória na Liberta atuando como mandante. O elenco rubro-negro recebe o argentino San Lorenzo também no dia 8 de março.

A Chapecoense, com vaga direta por conta do título reconhecido da Copa Sul-Americana, também estreia junto com os “veteranos” do torneio, na primeira semana de março. O primeiro compromisso da Chape será no dia 7, quando o time catarinense vai à Venezuela encarar o Zulia.

Os adversários da final da Copa do Brasil 2016, Atlético-MG e Grêmio, fazem seu primeiro jogo na mesma semana das outras equipes que também pegaram a vaga direta. Vice-campeão do torneio nacional, o Galo joga dia 8 de março, visitando o Godoy Cruz. Já o Tricolor gaúcho, vencedor da Copa, faz sua estreia na quinta, dia 9, quando visitam o Zamora.

Botafogo e Atlético-PR, que não conseguiram se classificar diretamente para o torneio, começam a luta por uma vaga na fase de grupos da Liberta um mês antes dos demais. Ambos entram em campo dia 1º de fevereiro como mandantes: o Glorioso contra o Colo-colo e o Furacão diante do Millionarios, da Colômbia.

A próxima edição da Libertadores será a primeira após as mudanças anunciadas pela Conmebol. Com calendário mais extenso e mais equipes inclusas, o torneio começa em janeiro, quando serão realizados os embates da primeira fase das preliminares, e terá a sua final em novembro.

Confira a tabela oficial, divulgada pela Conmebol (em espanhol):