Com Verón, Estudiantes tenta primeira vitória na Libertadores

Após ser derrotado pelo Botafogo na estreia da fase de grupos da Libertadores, o Estudiantes-ARG volta a campo nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília),contra o Barcelona-EQU, em La Plata, pelo grupo 1 da competição.

A grande novidade da partida será o retorno do veterano Juan Sebástian Verón, que ficou fora no Rio de Janeiro por conta de uma suspensão. O experiente meia, campeão da Libertadores pelo clube em 2009, retornou aos gramados para disputar a principal competição sul-americana de clubes.

O Estudiantes quer manter, na Libertadores, o bom momento que vive no Campeonato Argentino. A equipe de La Plata está na terceira posição e vem de goleada sobre o Aldovisi, por 4 a 1, mesmo com time misto, já visando o duelo contra os equatorianos.

Os argentinos precisam do bom resultado, pois terão pela frente um adversário que fez boa estreia. O Barcelona-EQU não se intimidou com o atual campeão Atlético Nacional e venceu em casa, por 2 a 1.

Pelo grupo 6, que conta com o Atlético-MG, o Libertad-PAR recebe o Godoy Cruz-ARG, às 19h30 (de Brasília). Todos os times do grupo estão com um ponto após uma rodada, após as duas partidas terminarem empatadas. Por isso, um bom resultado dá tranquilidade ao vencedor, na luta por passagem às oitavas.

Confira os jogos desta terça-feira, pela Libertadores:

19h30 Libertad-PAR x Godoy Cruz-ARG

19h30 Jorge Wilstermann-BOL x Atlético Tucumán-ARG

21h Estudiantes-ARG x Barcelona-EQU

21h45 Grêmio x Deportes Iquique-CHI