Com vantagem, Unión Española e Junior decidem classificação em casa

A Segunda Fase da Libertadores começa a definir seus classificados nesta terça-feira, com três jogos. Em dois deles, os donos da casa estão em situação vantajosa após terem vencido no duelo de ida fora de casa.

O Unión Espanhola, do Chile, bateu o Cerro, do Uruguai, por 3 a 2, e pode empatar jogando em casa que ainda garante passagem para a Terceira Fase da Libertadores. Os uruguaios vão precisar se recuperar em Santiago.

Outra equipe que venceu longe de casa foi o Junior Barranquilla, que bateu o Carabobo, da Venezuela, por 1 a 0, jogando em Valencia, cidade venezuelana. Com isso, os colombianos entram em campo em Barranquilha precisando apenas de um empate para avançar na competição.

Na terceira partida do dia, o El Nacional, do Equador, tem melhor situação que o Atlético Tucumán, da Argentina, após o empate por 2 a 2 no jogo de ida. Assim, os equatorianos esperam levar vantagem na altitude de Quito para passar de fase.