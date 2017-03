Com Hernández e poucos torcedores, Santos embarca para o Peru

O Santos já está a caminho de Lima, onde fará sua estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio nacional do Peru. Jogadores, comissão técnica e membros da diretoria saíram do CT Rei Pelé nesta terça, por volta das 14h30. O destaque ficou por conta do colombiano Vladimir Hernández, que mesmo ainda sem estar liberado para entrar em campo, viajou normalmente com o grupo. Além disso, os jogadores tiveram pouco apoio da torcida, já que apenas 10 santistas acompanharam o embarque.

Antes de entrarem no ônibus, os atletas atenderam, deram autógrafos e tiraram fotos com os torcedores. O técnico Dorival Júnior, por sua vez, garantiu a felicidade de um garotinho que acompanhava a saída dos santistas. Fã de Ricardo Oliveira, que já havia embarcado, o menino recebeu a permissão do comandante e conseguiu entrar no coletivo para conversar com o ídolo.

Apesar de pequeno, o grupo de torcedores ficou bem animado com a saída do jogadores. Uma jovem chegou a chorar quando tirou uma foto ao lado de Lucas Lima.

Vale lembrar que a torcida do Peixe vem pressionando o elenco nas últimas semanas. Além de protestos após derrotas para São Paulo e Ferroviária, duas uniformizadas estiveram no CT Rei Pelé para conversas com comissão técnica.

Já com relação a Vladimir Hernández, o alvinegro segue na expectativa de resolver o imbróglio ainda nesta terça-feira. A diretoria está finalizando os últimos detalhes da regularização do colombiano e deve inscrevê-lo para a primeira fase da Libertadores. Com isso, ele ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para entrar em campo.

A previsão de chegada ao Peru é até 22h (horário de Brasília). O Peixe fará um reconhecimento de gramado na quarta-feira, às 19h (horário local peruano – 21h no horário de Brasília).