Bruno Henrique quer erros corrigidos para duelo contra The Strongest

Após o empate em 1 a 1 contra o Sporting Cristal, na última quinta-feira, no Peru, pela estreia na Libertadores, o Santos precisa virar a página e pensar no Paulistão, onde encara o São Bernardo, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no ACB Paulista.

Apesar do resultado considerado bom contra os peruanos, o alvinegro precisa de uma recuperação no Estadual. Afinal, o clube vem de uma sequência com apenas uma vitória em cinco jogos e ocupa a terceira posição do grupo D, com 10 pontos.

Porém, mesmo pressionado e sem poupar os titulares, é inevitável deixar de pensar no segundo compromisso do Peixe na Liberta, que acontece na próxima quinta-feira, diante do The Strongest, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Após entrar na vaga de Copete e dar qualidade do ataque santista, Bruno Henrique quer ver o alvinegro corrigindo os erros para o embate contra os bolivianos.

“O Santos jogou super bem, suportou a pressão. Saímos perdendo, mas buscamos o resultado, que está de bom tamanho. Precisamos acertar os erros que não podemos cometer em Libertadores”, ressaltou o jovem de 26 anos.

E para a partida diante do The Strongest, o Peixe já começou a venda de ingressos. Inicialmente, a comercialização começou apenas para sócios. Os torcedores poderão comprar as entradas a partir da próxima segunda-feira, nas bilheterias da Vila Belmiro e no site oficial do Santos (www.santosfc.com.br), entre 10 e 18h. Bruno Henrique, por sua vez, ‘convocou’ os santistas para o duelo. “Contamos com a torcida para conquista vitória em casa”, concluiu. o atacante.