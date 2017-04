Botafogo embarca para a Colômbia com desfalques e esquema definido

A delegação do Botafogo viajou na manhã desta terça-feira para a Colômbia onde na quinta enfrentará o Atlético Nacional a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. O Glorioso terá dois importantes desfalques de última hora nesta partida. O volante Aírton, com lesão no músculo adutor da coxa direita, e o meia argentino Walter Montillo, com dores na parte posterior da coxa direita, ficaram de fora do voo.

As perdas são consideradas importantes, ainda mais porque não são as únicas. O treinador será obrigado a improvisar na lateral direita, pois não tem jogador de origem para a posição. Titular absoluto durante a temporada passada, Luis Ricardo sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo no segundo semestre do ano passado e só deverá voltar a jogar no fim do mês. Com isso, sequer foi inscrito na Copa Libertadores.

Contratado com status de titular, após um bom Campeonato Brasileiro pelo América-MG, Jonas teve um mau começo, caiu em desgraça com a torcida e para piorar rompeu os ligamentos do joelho direito. Só deve ser liberado para jogar no fim do ano. Jair Ventura então se reinventou e decidiu improvisar. O zagueiro Marcelo, que entrou em testes de fogo na Copa Libertadores e se saiu bem, ficou no setor até sofrer lesão muscular na coxa direita. Quem vinha atuando então era Marcinho, revelado nas categorias de base do clube e que teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito na vitória por 3 a 2 sobre o Resende, pelo Carioca.

Assim, o volante Fernandes ou o zagueiro Emerson Santos jogará no setor. Pesa contra o segundo o fato de estar vindo de um longo período parado por conta de discussões sobre a renovação de contrato.

Diante de tantos problemas, Jair Ventura vai manter o esquema com três volantes. Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e João Paulo devem compor o setor, com Camilo tendo mais liberdade para apoiar o ataque, que terá Rodrigo Pimpão e mais um centroavante. Roger e Sassá disputam posição.

“O esquema com três volantes é muito importante para dar mais proteção à defesa, ainda mais porque o Atlético Nacional tem o Macnelly Torres, um meia que sabe muito bem explorar os buracos atrás dos volantes”, avisou o goleiro paraguaio Gatito Fernández.

O zagueiro argentino Joel Carli, recuperado de dores na perna direita, deverá voltar ao time, compondo o setor com Emerson Silva.

Com estas dúvidas, o esboço de time do Botafogo para o jogo de quinta-feira tem: Gatito Fernández, Fernandes (Emerson Santos), Joel Carli, Emerson Silva e Víctor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo; Rodrigo Pimpão e Sassá (Roger). Nesta quarta-feira o elenco botafoguense faz um treino de reconhecimento do gramado do Atanasio Girardot.