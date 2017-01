Atual vice-campeão, Del Valle avança com empate no último minuto

O Independiente del Valle, grande sensação da última Copa Libertadores da América, quando surpreendeu a todos e chegou à final diante do Atlético Nacional da Colômbia, que acabou ficando com o título na oportunidade, por muito pouco não voltou a surpreender, mas, desta vez, negativamente. A equipe equatoriana conseguiu passar da primeira fase do torneio continental na noite desta sexta-feira ao arrancar um empate por 2 a 2 com o modesto Deportivo Municipal graças a um gol no último lance do confronto, quando já tinha um jogador expulso. Os peruanos haviam perdido por 1 a 0, em Lima, o que tornava o feito da classificação ainda mais heroico. Porém, a falta de atenção aos 49 do segundo tempo custou caro.

Agora, o Del Valle terá uma missão talvez ainda mais difícil: enfrentar o tradicional Olimpia, do Paraguai. Essa chave é a mesma do Botafogo, que também terá de passar por três confrontos de mata-mata para alcançar a fase de grupos.

Desde o começo da partida, nesta sexta, chamou atenção a atuação apagada e preguiçosa dos jogadores do Independiente del Valle. Os visitantes dominaram toda a primeira etapa e, de levar perigo ao gol de Bone, acabaram abrindo o placar aos 19, após bela jogada de Larrauri e Ortíz, que acabou com a cabeçada de Moreno para o fundo do gol.

Os equatorianos, donos da casa, voltaram diferentes para a segunda etapa e fizeram oq eu se esperava: pressionaram a equipe do Peru no campo de defesa em busca do gol. E o autor do gol da vitória em Lima voltou a ser o carrasco do Municipal. Michael Estrada empatou o jogo após rebote do goleiro e aliviou os atuais vice-campeões da Libertadores.

Mas, de novo o Municipal surpreendeu. Aos 30 minutos, Larrauri arriscou de muito longe e contou com o morrinho artilheiro para vencer Bone e marcar o gol que transformaria a vida do Deportivo Municipal. Ao Del Valle não restaria nem mesmo a Copa Sul-Americana, já que os times eliminados na primeira fase também não são credenciados a disputar o outro torneio da Conmebol.

O cenário era de vitória heroica para um lado e tragédia para o outro. Mas, aos 49 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo, na base do desespero, quando já tinha um jogador a menos, o Independiente del Valle conseguiu o gol de empate com Cortéz. A bola sequer voltou ao centro do campo. Festa geral dos equatorianos.

Wanderes avança

Mais cedo, no estádio Centenário de Montevideu, o Wanderers também sofreu mais do que se imaginava para garantir sua classificação à segunda fase da Copa Libertadores da América. Após perder para o Universitario de Sucre por 3 a 2 na primeira partida, os uruguaios chegaram a ver a partida indo para os pênaltis mesmo depois de abrir 2 a 0 de vantagem. No fim, porém, os bolivianos não tiveram forças para segurar a pressão e acabaram goleados por 5 a 2. Agora, o Wanderers encara o The Strongest na luta para chegar ao Grupo em que está o Santos Futebol Clube.

Na última partida da noite, o Deportivo Tachira acabou eliminado dentro de casa para o modesto Deportivo de Capiatá, clube paraguaio fundado em 2008. Após vencer em casa por 1 a 0, o Capiatá segurou o empate sem gols na Venezuela e também avançou no torneio continental. Seu próximo adversário será o Universitário. E o vencedor desse duelo pode aparecer no caminho do Atlético-PR, caso os paranaenses também cheguem à terceira fase.