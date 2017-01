Agora confirmado, Felipe Melo se sente palmeirense e mira Libertadores

Antes mesmo de assinar contrato de três anos com o Palmeiras, em contratação oficializada neste domingo, Felipe Melo e torcida se relacionavam nas redes sociais desde que o nome do volante passou a ser cogitado como reforço para a temporada 2017, em meados de dezembro. Impressionado com o carinho dos palestrinos, o jogador, que tem o Flamengo como time do coração, agora se sente palmeirense.

“Eu fiquei realmente impressionado com o carinho da torcida. Antes mesmo de assinar, eles fizeram me sentir palmeirense. Isso faz toda a diferença”, afirmou o atleta de 33 anos.

O volante acertou com o Verdão após ser liberado do contrato que mantinha com a Inter de Milão. O clube italiano concordou com a rescisão do vínculo para reduzir a folha salarial. Felipe Melo vinha sendo pouco utilizado na atual temporada, com apenas 10 jogos disputados e uma expulsão.

Além da Inter, Felipe teve passagens por Juventus e Fiorentina, também da Itália, Galatasaray, da Turquia, Almería, Racing e Mallorca, da Espanha, e pelos brasileiros Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, atuando fora do País desde 2005.

Minutos antes de ser confirmado, o jogador voltou ao Twitter para fazer uma prévia do anúncio. Felipe usou “emojis” de caneta, “joinha” e porco para festejar o acerto. Em seguida, publicou: “#MaiorCampeãoDoBrasil”. Inclusive, sua foto de perfil foi atualizada com a camisa do Palmeiras, substituindo a da Inter de Milão.

“Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado, e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa”, comemorou o volante.

Felipe Melo faz parte de um planejamento que prioriza a disputa da Copa Libertadores da América em 2017. Encabeçada pelo presidente Maurício Galiotte, a diretoria alviverde está focando em contratações de jogadores experientes para a competição. Os meias Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo) estão inseridos neste contexto.

“Eu ganhei alguns títulos importantes no Brasil, joguei Libertadores com o Flamengo e com o Cruzeiro. No Flamengo, com 18 anos, fui titular, mas no Cruzeiro não. Hoje eu chego para disputar essa competição com um clube como o Palmeiras, que vai tentar vencer, e como um jogador importante”, declarou, prometendo com a camisa verde continuar com a mesma garra pela qual é conhecido.

“Todo clube que passei eu deixei minha marca por nunca deixar de disputar todas as bolas. Essa é a minha força, essa é a minha marca. Eu chego para ser mais um no Palmeiras, para ajudar e para ser ajudado”, concluiu.

Além da Libertadores, o Verdão disputará em 2017 o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Antes disso, porém, a agremiação de Palestra Itália fará um amistoso contra a Chapecoense, no dia 21 de janeiro, às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá.