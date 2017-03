Após revés no Choque-Rei, Tricolor visita ABC para avançar na Copa do Brasil

O São Paulo visita o ABC nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Frasqueirão, em Natal, visando confirmar a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Após vencer o confronto de ida, no Morumbi, por 3 a 1, o time do técnico Rogério Ceni chega ao Rio Grande do Norte tentando esquecer a dura derrota no clássico contra o Palmeiras do último sábado e espera retomar o bom futebol para evitar o início de um momento ruim já neste início de temporada.

É fato que a eliminação para o ABC nesta quarta-feira, principalmente após ter vencido o primeiro jogo, seria considerada um desastre para o Tricolor paulista. Justamente por isso Rogério Ceni preferiu não dar sopa ao azar e relacionou o peruano Cueva para o jogo após ser poupado contra o Palmeiras por conta de um edema na coxa. Mesmo não treinando com bola nesta segunda-feira, a tendência é que o meia participe ao menos de parte do duelo em Natal.

Caso Cueva não ainda não reúna condições de atuar durante 90 minutos, a tendência é que Rogério Ceni repita a tríade de volantes composta por Jucilei, João Schmidt e Cícero, este mais à frente, como um meia. Já na meta da equipe pode pintar uma surpresa. Por conta do mau desempenho do goleiro Dênis no clássico, falhando em dois dos três gols do Palmeiras, há a chance de Renan Ribeiro assumir a titularidade, já que Sidão, com lombalgia, segue como desfalque, assim como o zagueiro Maicon, com uma entorse no tornozelo esquerdo, e Lucas Pratto, se recuperando de uma cirurgia para reparar a fratura no nariz.

Já o ABC vive um momento delicado. Enfrentando a maior seca de vitórias desde que o técnico Geninho chegou ao clube, há um ano, o Mais Querido não conquista um triunfo desde o dia 18 de fevereiro, quando venceu o Alecrim por 3 a 2, em partida válida pelo Campeonato Potiguar.

Passados seis jogos, os anfitriões desta quarta esperam dar fim à sequência sem vencer com um resultado que também garanta a classificação do ABC à quarta fase da Copa do Brasil. Para o duelo contra o São Paulo os comandados de Geninho contarão com o grande apoio da torcida, que já esgotou todos os ingressos e deverá fazer uma verdadeira festa no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA

ABC-RN X SÃO PAULO

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

Data: 15 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

SÃO PAULO: Denis (Renan Ribeiro); Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt, Jucilei e Cícero; Thiago Mendes, Luiz Araújo e Gilberto

Técnico: Rogério Ceni

ABC: Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano; Márcio Passos, Felipe Guedes, Jardel, Erivelton e Gegê; Caio Mancha

Técnico: Geninho