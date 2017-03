Vasco prega atenção ao regulamento antes de choque com Vitória

O Vasco segue se preparando para a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Vitória, prevista para esta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Nesta fase não há mais choque único e sim o tradicional encontro em ida e volta, com os times voltando a se encontrar na próxima semana, em Salvador (BA). Os vascaínos entendem que por conta disso precisam evitar levar gols, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.

“Sabemos que o gol fora de casa é um fator determinante na Copa do Brasil e por isso mesmo precisamos de muita tranquilidade para não colocarmos tudo a perder no primeiro jogo. Temos que ganhar o jogo e de preferência sem ter a defesa vazada, o que nos deixaria em uma situação bem mais tranquila para trabalharmos em Salvador na partida de volta. Estamos nos preparando bem para isso”, disse o zagueiro Rodrigo.

O atacante Kelvin segue a mesma linha de raciocínio do defensor.

“O regulamento da Copa do Brasil é muito claro em relação a gols levados em casa e por isso mesmo o jogo desta quinta-feira é muito perigoso, pois a pressão acaba recaindo apenas nas nossas costas. O Vitória tem um time rápido e inteligente, portanto, vai procurar jogar no nosso erro para conseguir alguma vantagem para decidir em casa. Temos que impedir que eles coloquem esse plano em prática”, avisou o jogador.

Em relação ao time que vai a campo, o técnico Cristóvão Borges pode só anunciá-lo minutos antes de confronto. São grandes as chances dele poder contar com o retorno do meia Nenê, que se recupera de lesão na coxa esquerda – o jogador voltou a trabalhar normalmente esta semana. O desfalque certo fica por conta do zagueiro Luan, que teve que se submeter a uma cirurgia no pé direito. Rafael Marques será o substituto. Nesta quarta-feira, o plantel volta a trabalhar pela manhã, mais uma vez em São Januário, e depois começa o período de concentração para o compromisso diante dos baianos.

Até aqui nesta Copa do Brasil, o Vasco já eliminou o Santos do Amapá, com uma vitória por 2 a 0, e o Vila Nova-GO, vencendo por 2 a 1 na semana passada, no Rio de Janeiro.