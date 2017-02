Prestes a estrear no Corinthians, Jadson avisa: “Estou pronto”

A reestreia de Jadson pelo Corinthians deve finalmente acontecer nesta quarta-feira, quando a equipe alvinegra enfrenta o Brusque, em mais uma fase da Copa do Brasil. Após precisar treinar duro para adquirir o condicionamento físico necessário para estar em campo, o meio-campista sente que chegou a hora de mostrar serviço na partida e contribuir.

“Depois de um tempo de preparação treinando direto em dois períodos, estou pronto. Fui relacionado para esse jogo, não sei o que o Fábio deve fazer, mas estou aqui para ajudar da melhor forma possível”, comentou o atleta na chegada do Timão ao hotel onde ficará concentrado antes do confronto.

Um fator que deve ajudar o jogador em sua estreia é o retrospecto recente do Corinthians. Com quatro vitórias nos últimos jogos, a equipe vem em crescimento e apresentando desempenho favorável dentro de campo, além do técnico Fábio Carille vir conquistando a confiança da torcida.

“A equipe vem jogando bem, conseguindo as vitórias, isso que é importante, conseguir os três pontos. O trabalho do Fábio através dos jogadores está sendo reconhecido por todos. Ele é merecedor do trabalho e dos resultados que estão acontecendo”, completou Jadson.