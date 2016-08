“Por título mais provável”, Cruzeiro foca na Copa do Brasil para salvar o ano

Ainda em recuperação no Campeonato Brasileiro, os jogadores do Cruzeiro focam na Copa do Brasil – torneio considerado de tiro curto e menos jogos para alcançar um título importante e a vaga na Libertadores. E a empreitada celeste começa na próxima quinta-feira, contra o Botafogo, às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O clube saiu da zona de rebaixamento no Brasileirão e está na 14º, com 26 pontos, e o próprio técnico Mano Menezes já confirmou que na competição a expectativa é trabalhar para se manter cada vez mais longe da degola.

A Copa do Brasil, porém, aparece como válvula de escape para o clube da Toca da Raposa II. Atentos à experiência da agremiação na competição, com quatro títulos (1993, 1996, 2000 e 2003), os jogadores esperam conseguir sorte melhor na competição. E é justamente nesse histórico positivo celeste que o volante Henrique se apega.

“O Cruzeiro entra forte nas competições, na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem histórico bom, queremos dar continuidades as vitórias, sabemos como é difícil, mas o Cruzeiro está focado nela também. Vamos buscar o título, sabendo das dificuldades e que o caminho é longo”, destacou o camisa 8.

Henrique destaca que o caminho mais curto da Copa do Brasil se torna um atrativo principal. “É diferente do Brasileirão, temos a possibilidade de dois jogos, a gente sabe como é o torneio, gol fora, os critérios. A equipe está evoluindo, já conhece a competição, estamos há algum tempo sem jogar na Copa do Brasil, mas estamos jogando normalmente o Brasileirão”, observou o volante.

Para o meio-campista Denílson, a Copa do Brasil se mostra um título mais próximo do Cruzeiro no momento e acredita que o foco agora pode ajudar o clube.

“São dois jogos, mata-mata, podendo ganhar o primeiro jogo e voltar ao Mineirão com vantagem boa, é um título mais provável, até a situação de se classificar para a Libertadores. Se a gente mantiver a sequência de vitórias vamos poder chegar lá”, finalizou.

Recomendado para você