Eurico aposta em presença do Vasco na Libertadores do ano que vem

Conhecido por frases polêmicas e por promessas que muitas vezes são impensáveis, o presidente do Vasco Eurico Miranda voltou a gerar polêmica ao garantir que seu time estará na próxima edição da Copa Libertadores. A garantia foi dada durante entrevista concedida ao programa “Deles & Delas”, da emissora CNT Rio. O dirigente elogiou a formação do atual elenco e por isso mesmo se mostra confiante.

“O Vasco está montando um time que vai para as cabeças. As aves agourentas podem tirar o cavalinho da chuva, porque o Vasco vai para as cabeças. Não estamos montando time para ficar na água de salsicha. A propósito, o Vasco vai para a Libertadores ano que vem”, disse Eurico.

Na visão do atual presidente do clube, o time do Vasco está progredindo dentro do esperado, uma vez que investiu na contratação de muitos jogadores. Pelo fato do elenco ter caras novas no elenco, o entrosamento deve levar um tempo para que seja adquirido, ainda mais quando peças importantes ainda estão longe da melhor forma. O atacante Luis Fabiano, sequer estreou, enquanto o meia Wágner ainda está sem ritmo de jogo.

“Nós trouxemos nove jogadores. Não é contratar e o time jogar amanhã. Tem o caso do Wágner, que está subindo de produção e vai continuar subindo porque é um belíssimo jogador. O Jean, um jovem. Trouxemos o Gilberto, o Kelvin, que joga pelo lado, muito bom. Trouxemos o Manga, que ainda não estreou. Tenho convicção de que vamos ter uma grande temporada e isso eu garanto”, disse Eurico.

O dirigente ainda comentou as críticas que o técnico Cristóvão Borges vem recebendo da torcida. O dirigente surpreendeu ao falar do treinador.

“As pessoas já têm tempo para me conhecer. Eu não mando treinador embora. Só mando se ficar comprovado para mim a incompetência, a negligência. Fora isso, não mando treinador embora. A maioria não gosta do Cristóvão. Eu gosto. Eles não gostam porque ele não tem a mesma cor que eu. É preconceito”, disse Eurico.

O próximo compromisso do Vasco será na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), diante do Vitória, em São Januário, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time para este jogo começa a ser definido no treino desta terça-feira.