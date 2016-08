Em crise, Inter inicia caminhada na Copa do Brasil diante do Fortaleza

Em má fase no Campeonato Brasileiro, no qual não vence há 14 rodadas, o Inter tenta começar a reação na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), diante do Fortaleza. Jogando dentro de casa, o Colorado inicia sua campanha no torneio, já nas oitavas de final.

No último domingo, o time de Celso Roth empatou com o Sport, fora de casa. Com o resultado, os gaúchos entraram na zona de rebaixamento do Nacional, aumentando o desespero. Mesmo assim, os jogadores acreditam que é importante focar na Copa do Brasil.

“Não podemos nos dar ao luxo de usar um time alternativo”, opinou o lateral direito Ceará, que começou como titular no duelo contra os pernambucanos.

No treino desta terça, Roth mudou o time titular, o experiente jogador deve deixar a equipe. William, campeão olímpico pelo Brasil, jogou no meio-campo diante do Sport, mas deve voltar à lateral direita. No ataque, Aylon e Nico López podem ganhar a vaga também.

O que é certo para Ceará é que o apoio da torcida colorada será fundamental para a recuperação do time. “Precisamos estar juntos e unidos para vencer”, enfatizou.

Pelo lado do Fortaleza, o objetivo é surpreender os donos da casa, para definir dentro de seus domínios quem avança às quartas de final. Fazendo boa campanha na Série C, na qual é vice-líder de seu grupo, o time nordestino vem de vitória sobre o Salgueiro, por 3 a 1.

Apesar de contar com alguns desfalques, como o lateral Felipe, que foi expulso no jogo contra o América-MG, que definiu a passagem para as oitavas, o técnico Marquinhos Santos terá à disposição o atacante Anselmo, que, com 22 gols, é o atleta que mais marcou em 2016, no futebol brasileiro.

A partida de volta, no Castelão, acontece apenas em 22 de setembro. Quem avançar não tem adversário definido, já que será realizado sorteio para definir os confrontos das quartas de final do torneio nacional.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x FORTALEZA



Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31 de agosto de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur (Geferson); Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Aylon e Nico López

Técnico: Celso Roth

FORTALEZA: Ricardo Berna; Railan, Lima, Edimar e Bruninho (Bruno Melo); Juliano, Corrêa, Pio (Rosinei) e Daniel Sobralense; Éverton e Anselmo.

Técnico: Marquinhos Santos

