Cruzeiro ganha importantes reforços para o confronto contra o São Paulo

Cruzeiro então voltam para a Copa do Brasil. Para o duelo contra o São Paulo, na quinta-feira, o time celeste terá importantes reforços. Agora a chave mudou. Garantido na próxima fase do Mineiro com primeiro confronto já definido para domingo, no Independência, contra o América-MG, as atenções doentão voltam para a. Para o duelo contra o, na quinta-feira, o time celeste terá importantes reforços.

No ataque, o jovem Alisson foi liberado pelo departamento médico e retorna a equipe. No outro lado, o lateral direito Ezequiel também está livre dos médicos e pronto para voltar a ala do time de Mano Menezes.

Nos últimos jogos, o treinador precisou escalar Mayke na vaga, pois Ezequiel vinha sofrendo com a sequência de jogos. Agora, o titular treinou com os companheiros e deve retornar à vaga.

Ainda tem uma turma em recuperação que deve voltar aos trabalhos em breve. O volante Henrique sofreu lesão, mas já está fazendo recondicionamento físico.

Mas nem tudo são flores pelos lados da Toca da Raposa II. O atacante Rafael Sóbis foi poupado nos últimos treinamentos, mas, até então, não preocupa para o jogo contra o Tricolor.