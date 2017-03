Corinthians e São Paulo terão pedreiras na quarta fase da Copa do Brasil

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, foram definidos os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. O grande destaque foi a definição de dois clássicos brasileiros já neste estágio da competição: Corinthians contra Internacional e Cruzeiro contra São Paulo. As partidas de ida devem acontecer nos próximos dias 5 ou 12 de abril, enquanto os de volta podem ser realizadas nos dias 12 ou 19 do mesmo mês.

Dos paulistas, o Corinthians foi quem teve um pouco mais de sorte que o rival São Paulo. O time alvinegro irá a Porto Alegre no jogo de ida, tendo a vantagem de decidir a classificação em Itaquera. Já o Tricolor terá de construir um bom resultado no Morumbi para não se complicar no jogo de volta, que deve acontecer no Mineirão, em Belo Horizonte.

A única dúvida é em relação ao adversário do Vitória. Após eliminar o Vasco, o Rubro-Negro baiano terá de aguardar o duelo de volta entre ASA-AL e Paraná, que acontece no próximo dia 6 de abril, em Curitiba. O primeiro jogo, em Alagoas, terminou empatado em 0 a 0.

Esta será a última fase antes das oitavas de final, estágio que contará com a participação dos clubes que participam da atual edição da Copa Libertadores. Além dos times que disputam o torneio continental, entram também nas oitavas os campeões da Copa do Nordeste (Santa Cruz), Copa Verde (Paysandu) e da Série B do Brasileirão do ano passado, no caso, o Atlético-GO, totalizando 16 clubes.

👉🏿 Definido! O próximo adversário do Corinthians na @CopaDoBrasil será o Internacional. ⚫⚪⚽ #VaiCorinthians — Corinthians (@Corinthians) March 17, 2017

Confira os confrontos válidos pela quarta rodada da Copa do Brasil:

Sport x Joinville (Sport abre em casa)

Vitória x ASA-AL ou Paraná (Vitória abre em casa)

Fluminense x Goiás (Goiás abre em casa)

Corinthians x Internacional (Internacional abre em casa)

Cruzeiro x São Paulo (São Paulo abre em casa)