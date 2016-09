Com foco no Brasileirão, Atlético-MG tenta a sorte contra a Ponte Preta

Com atuações pouco convincentes nas últimas partidas, o Atlético agora tem a missão de buscar a classificação na Copa do Brasil no duelo diante da Ponte Preta, às 19h30 (de Brasília), nesta quarta-feira, em Campinas. No primeiro duelo, as equipes empataram por 1 a 1, no Mineirão, no mês passado.

Após o empate com o Cruzeiro, no fim de semana, o treinador Marcelo Oliveira assumiu que o foco do Galo é o Campeonato Brasileiro – competição que o clube está em terceiro lugar, correndo em busca dos líderes, Palmeiras e Flamengo. Com isso, o técnico atleticano deve mesclar a equipe que vai para Campinas, tendo em vista a grande rotina de partidas que o clube mineiro vem vivendo.

Para a decisão, Marcelo terá alguns retornos: o volante Leandro Donizete e o lateral-direito, Patric, retornaram após recuperarem de lesão, ambos com estiramento na coxa direita. O atacante Fred, no entanto, já atuou com a camisa do Fluminense na Copa do Brasil e é desfalque certo para o confronto. Pratto será a opção na vaga.

Vale alertar ainda os vários desfalques que a equipe tem: Marcos Rocha, Carlos César, Carlos e Luan estão entregues ao departamento médico. O meia Dátolo também segue afastado resolvendo problemas particulares.

A Ponte Preta chega com boas chances de classificação. Apostando no apoio da torcida, que promete lotar o Moisés Lucarelli, a Macaca pode até empatar por 0 a 0 que avança às quartas de final da competição. Empate acima de 2 a 2 dá a passagem ao Galo, o mesmo resultado da primeira partida leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, por vitória simples, passa adiante. O atacante Roger, um dos destaques dos paulistas na temporada, se mostrou confiante.

“Por tudo o que a torcida está falando nas redes sociais, nosso torcedor abraçou essa causa. Espero o Majestoso lotado, já está dando aquele friozinho na barriga gostoso. Não vejo a hora de chegar logo quarta, poder fazer um grande jogo e classificar a Ponte. Estou feliz com o momento da Ponte, o time está pronto para fazer história, passar de fase na Copa do Brasil e brigar pela Libertadores no Brasileiro”, afirmou.

Pelo lado da Macaca, o técnico Eduardo Baptista terá dificuldades para escalar a equipe titular. Isso porque três jogadores importantíssimos na campanha até então favorável no Brasileirão – oitava colocação com 39 pontos – estão de fora. Expulso na primeira partida, o zagueiro Douglas Groli não entra em campo, assim como o artilheiro William Pottker, com 10 gols no Brasileirão, e o volante Wendel, que já participaram da Copa do Brasil por outras equipes.

No lugar de Wendel, Elton e Maycon, emprestado pelo Corinthians, brigam por fora. Já no ataque, o comandante torce para a recuperação rápida de Rhayner, que voltou a treinar com bola no início da semana e pode voltar ao time titular. Para a vaga de Groli, a primeira opção seria Kadu, no entanto, o zagueiro sente dores no pé direito.

Com treino fechado nesta terça-feira, Eduardo ainda não confirmou o time. O meia Thiago Galhardo, que se recupera de lesão, pode pintar na equipe titular, por conta dos inúmeros desfalques do time paulista.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 21 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC-Fifa)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC-Fifa) e Carlos Berkenbrock (SC-Mast)

Ponte Preta: Aranha; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Antônio Carlos (Tiago Alves) e Reinaldo; João Vitor, Elton (Maycon) e Thiago Galhardo (Matheus Jesus); Clayson, Roger e Wellington Paulista (Rhayner)

Técnico: Eduardo Baptista

Atlético-MG: Victor; Patric, Léo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca e Leandro Donizete (Júnior Urso); Otero, Cazares, Robinho e Pratto

Técnico: Marcelo Oliveira

