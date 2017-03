CBF divulga datas e horários dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as horas e as datas das partidas da quarta fase da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos já havia sido realizado sido realizado na sexta-feira da semana passada. Os jogos de ida serão realizados nos dias 12 e 13 de abril, enquanto todas as partidas de volta serão na quarta-feira dia 19 de abril.

O único confronto que não tem local definido é entre o vencedor de Asa e Paraná contra o Vitória. A equipe baiana só saberá o seu adversário no dia 6 de abril, quando o time alagoano enfrentar o clube paranaense em jogo de volta da terceira fase.

As cinco equipes que avançarem desta fase em irão se juntar com outras 11 equipes: os oito times brasileiros que estão na Copa Libertadores da América (Atlético-MG, Santos, Palmeiras, Botafogo, Atlético-PR, Flamengo, Chapecoense e Grêmio), o campeão da Copa do Nordeste 2016 (Santa Cruz), campeão da Série B do ano passado (Atlético-GO) e o campeão da Copa Verde 2016 (Paysandu).

Confira as datas e os horários dos jogos:

Quarta-feira, 12 de abril

21:45 – Sport x Joinville (Ilha do Retiro)

21:45 – Internacional x Corinthians (Beira Rio)

Quinta-feira, 13 de abril

19:15 – Vitória x ASA ou Paraná (Manoel Bandeiras)

21:30 – Goiás x Fluminense (Serra Dourada)

21:30 – São Paulo x Cruzeiro (Morumbi)

Jogos de volta

Quarta-feira, 19 de abril

19:30 – ASA ou Paraná x Vitória (A definir)

19:30 – Cruzeiro x São Paulo (Mineirão

21:45 – Joinville x Sport (Arena Joinville)

21:45 – Fluminense x Goiás (Giulite Coutinho)

21:45 – Corinthians x Internacional (Arena Corinthians)