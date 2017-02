Antônio Carlos muda esquema e esboça Inter para a Copa do Brasil

Ainda sem ganhar no Campeonato Gaúcho, o Internacional busca reencontrar o bom futebol na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Princesa do Solimões, em Cascavel, no Paraná. Para acabar com as más atuações, Antônio Carlos Zago comandou o último treino antes da partida, nesta terça-feira, e promoveu mudanças. Sem Nico López e Ceará, ainda machucados, o treinador esboçou a equipe titular com Carlinhos no meio-campo e Carlos como referência no ataque. Com isso, mudou o jeito de jogar: desta vez, o Colorado atuará com dois volantes, e não mais três, na formação 4-2-3-1.

Na primeira parte do treinamento, o técnico desenvolveu uma atividade em campo reduzido sem Nico López e Ceará, que não devem nem viajar junto com o elenco para Cascavel. Nela, já sinalizou os dez jogadores de linha que pretende escalar: sem a presença dos arqueiros no trabalho, compôs o time com Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Dourado, Charles, Diego, D’Alessandro e Carlinhos; Carlos.

Depois, Antônio Carlos fez um trabalho de posicionamento. Com titulares e reservas em suas respectivas posições, agora espalhados por todo o campo, orientou a movimentação dos atletas sem a presença de equipe adversária na contenção. O objetivo era que a bola passasse por todos os setores, inclusive pelo goleiro – agora com Danilo Fernandes na equipe titular -, até ser finalizada.

Ainda nesta terça, o Colorado embarca para a cidade paranaense às 18h20 (de Brasília), onde estreia pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45, o Inter enfrenta o Princesa do Solimões, do Amazonas, no estádio Olímpico Regional, em jogo único, com vantagem do empate – devido ao novo regulamento da competição.