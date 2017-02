América-MG estreia pela Copa do Brasil diante do Atlético-AC

É comum ver técnicos querendo sempre dar mais ritmo de jogo aos seus atletas. Nos últimos dias vários exemplos disso aconteceram. O próximo adversário do América, o Atlético-AC, na Arena da Floresta, às 23h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no entanto, não entra em campo em uma partida oficial há cinco meses.

A última vez que a equipe do Acre entrou em campo foi no dia 4 de setembro, em derrota para o Moto Club. A temporada passada, no entanto, reservou grandes jogos e o título estadual, após 25 anos sem a conquista. O grande tempo sem jogar, porém, é uma preocupação da comissão técnica do Atlético-AC.

Se o América tem a vantagem de encontrar um time com pouco entrosamento e falta de ritmo, perde no ponto da preparação. O Atlético-AC vem treinando para este jogo desde 12 de dezembro, quando iniciou a pré-temporada. Já o Coelho, voltou aos trabalhos em janeiro, mas já vem atuando pelo Campeonato Mineiro.

Isso, entretanto, é encarado por Enderson Moreira como fator dificultador: “Tem aspectos que são vantajosos, outros que são desfavoráveis. Estamos com sequência de jogos. Eles estão se preparando só para esse confronto. Em contrapartida, nosso time está mais jogado. Tem um série de coisas que podem ser positivas ou negativas”, ressaltou.

Para o jogo, o América deve ir com time completo e conta com a recuperação de Renato Justi. Para seguir na Copa do Brasil, o América precisa apenas de um empate.