Joinville e Figueirense empatam e seguem sem vencer no Catarinense

Joinville e Figueirense não saíram do 0 a 0 nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. O duelo aconteceu na Arena Joinville, e manteve o tabu do time de Florianópolis, que não vence o rival, fora de casa, há nove anos.

Com o empate, as equipes seguem sem vencer no Catarinense. O Figueira, que perdeu na estreia, para o modesto Brusque, somou seu primeiro ponto na competição. O Joinville, por sua vez, chegou à segunda igualdade, após ficar no 2 a 2 com o Almirante Barroso.

O primeiro tempo teve chances para os dois times, ainda que o placar não tenha sido alterado. Aos 17, Fabinho Alves teve boa chance para o JEC, mas o goleiro Thiago Rodrigues salvou. No minuto seguinte, foi a vez do arqueiro do time da casa, Jhonatan, trabalhar, em chute de Ferrugem.

Ainda na etapa inicial, o Figueirense teve nova chance, em cabeçada de Anderson Aquino, que carimbou a trave do Joinville. Apesar das chances, os times foram ao intervalo com o placar de 0 a 0.

Na segunda etapa, os comandados de Marquinhos Santos chegaram aos 14, mais uma vez com Aquino. Desta vez, o arremate saiu muito alto, passando por cima do gol dos donos da casa.

Aos 26 minutos, em homenagem à Chapecoense, o árbitro Heber Roberto Lopes parou o jogo. Depois disso, as equipes não conseguiram grandes jogadas. Assim, a rede não balançou, e o duelo chegou ao fim sem gols.

Na próxima rodada, no fim de semana, o Figueirense joga no Orlando Scarpelli, recebendo o Inter de Lages. O Joinville, por sua vez, tem o Criciúma pela frente, fora de casa, em clássico catarinense.

Confira os resultados desta quarta-feira, no Campeonato Catarinense:

Tubarão 0 x 1 Chapecoense

Inter de Lages 2 x 0 Almirante Barroso

Joinville 0 x 0 Figueirense