Zé Ricardo comenta derrota, mas já foca em estreia na LIbertadores

Ainda não foi dessa vez que o técnico Zé Ricardo conseguiu conquistar seu primeiro troféu à frente do Flamengo. A derrota na decisão para o Fluminense, no entanto, não fez o treinador rubro-negro perder a tranquilidade. Em entrevista coletiva,o comandante rubro-negro reconheceu que o adversário teve méritos para justificar a conquista e disse que sua equipe demorou a entender a estratégia usada pelo adversário, principalmente no primeiro tempo.

“Demoramos um pouco a fazer a leitura defensiva da estratégia que o Flu colocou. Os gols foram estranhos, mas não tira a nossa responsabilidade”, disse o treinador.

Segundo o técnico flamenguista, o foco dos adversários durante os 90 minutos acabou pesando no resultado final, principalmente pelo fato da conquista ter se definido nas cobranças de pênalti.

“Acho que foi um grande clássico. Não é todo dia que tem final de campeonato com seis gols”, comentou Zé Ricardo valorizando o duelo.

Zé Ricardo também fez questão de enaltecer o comportamento das duas torcidas que compareceram ao estádio Nilton Santos e que permitiram que o jogo transcorresse em clima de paz.

Passada a final da Taça Guanabara, o técnico do Flamengo crê ser preciso mudar o foco para a Libertadores e destacou que sua equipe segue invicta em competições oficiais, já que a derrota na decisão do primeiro turno do Carioca aconteceu nos pênaltis. Na próxima quarta-feira o time carioca vai fazer sua estreia no torneio continental no Maracanã, diante do San Lorenzo, e o técnico quer que o grupo mantenha a motivação.

“Garanto que a torcida vai ver a equipe muito concentrada e com disposição para fazer uma grande jogo contra o San Lorenzo”, finalizou.