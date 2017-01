Tigres visita o Nova Iguaçu em busca da primeira vitória no Carioca

Depois de empatar com a Cabofriense em Xerém, o Tigres do Brasil vai em busca da primeira vitória no torneio seletivo do Campeonato Carioca. O time dirigido pelo ex-jogador Felipe vai encarar o Nova Iguaçu, às 16h30(de Brasília), deste sábado, no estádio Laranjão, na Baixada Fluminense, pela segunda rodada da competição.

O treinador ficou insatisfeito com a postura do seu time que abriu 2 a 0 no jogo de estreia, mas permitiu a reação da equipe de Cabo Frio na segunda etapa. Felipe disse que o erro cometido pelo goleiro Santiago foi fundamental para provocar a reação do adversário. O Nova Iguaçu também não passou de um empate na primeira rodada. Ficou no zero a zero com a Portuguesa.

No Alair Corrêa, às 16h30(de Brasília), em Cabo Frio, a Cabofriense vai receber o Campos. A equipe visitante vem de empate por 1 a 1 em casa com o Bonsucesso.

Também em busca da primeira vitória, Bonsucesso e Portuguesa se enfrentarão às 16h30(de Brasília), em Teixeira de Castro.

Todos os seis times que disputam a primeira fase do Campeonato Carioca vão em busca da primeira vitória, já que a primeira rodada contou com três empates.