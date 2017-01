Portuguesa e Campos se enfrentam de olho na fase principal do Carioca

Precisando apenas de uma vitória para garantir o acesso à fase principal do Campeonato Carioca, a Portuguesa enfrenta o Campos neste sábado, às 16h30, na Rua Bariri, pela quarta rodada da primeira etapa da competição.

A Lusa da Ilha do Governador vem de vitória sobre o Tigres, fora de casa, e ocupa a liderança com sete pontos ganhos. O Campos é o terceiro colocado com cinco pontos e, se vencer, vai desbancar o adversário e pode assumir a primeira colocação.

De acordo com o técnico Rafael Soriano, o time campista está muito motivado depois de arrancar um empate diante do Nova Iguaçu, quando estava perdendo por 2 a 0 durante a maior parte do jogo.

Na segunda posição, com a mesma pontuação do Campos, o Nova Iguaçu vai receber a Cabofriense, às 16h30min, no estádio Laranjão. O time da Baixada Fluminense também está de olho na primeira colocação, o que pode acontecer desde que vença seu jogo e a Portuguesa tropece. A Cabofriense é a quarta colocada com apenas dois pontos ganhos e precisa desesperadamente da vitória para seguir sonhando com uma das vagas para a próxima fase.

Também na Rua Bariri, às 10 horas, Bonsucesso e Tigres do Brasil jogam as últimas esperanças de classificação. O time de Teixeira de Castro ocupa a quinta colocação com dois pontos ganhos, enquanto o Tigres é o lanterna com apenas um ponto ganho e depende de um milagre para alcançar um lugar na próxima etapa do Campeonato Carioca. O time de Xerém, dirigido pelos ex-jogadores Felipe e Pedrinho, se transformou na grande decepção da seletiva.