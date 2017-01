Nova Iguaçu bate Tigres e assume a ponta da primeira fase do Carioca

O Nova Iguaçu assumiu a liderança da primeira fase do Campeonato Carioca ao derrotar o Tigres do Brasil por 2 a 0, em partida disputada na tarde deste sábado, no estádio Laranjão, na Baixada Fluminense. O Nova Iguaçu chegou aos quatro pontos ganhos e leva vantagem sobre Campos e Portuguesa por ter um melhor saldo de gols.

O Tigres soma apenas um ponto. Os gols foram marcados por Paulo Henrique, de falta, e Adriano, ambos na etapa inicial.

Na próxima rodada, o Nova Iguaçu vai visitar o Campos, em Cardoso Moreira. Já o Tigres, equipe dirigida pelos ex-jogadores Felipe e Pedrinho, vai receber a Portuguesa, no Estádios Los Lários, em Xerém.

Campos bate a Cabofriense – Mesmo atuando fora de casa, o Campos conseguiu um excelente resultado ao derrotar a Cabofriense, por 1 a 0. O jogo foi disputado no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, e o único gol da partida foi marcado por Willian Bersan, nos minutos finais. A equipe campista que conquistou sua primeira vitória na série A do Campeonato Carioca, chegou aos quatro pontos, enquanto o time de Cabo Frio segue com um ponto ganho.

Na terceira rodada, a Cabofriense joga novamente no Eduardo Guinle, desta vez contra o Bonsucesso, enquanto o Campos encara o Nova Iguaçu no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, no norte fluminense.

Romarinho garante a Lusa – Na Rua Bariri, em Olaria, a Portuguesa derrotou o Bonsucesso por 1 a 0, gol anotado por Romarinho, ainda na etapa inicial. Com o resultado, a equipe da Ilha do Governador chegou aos quatro pontos conquistados e à segunda colocação, empatado com o Campos. Já o Rubro-Anil de Teixeira de Castro permanece na quinta colocação com apenas um ponto ganho.