Jogadores do Botafogo exaltam vitória com emoção em casa

O Botafogo se manteve com chance de classificação para as semifinais da Taça Guanabara ao vencer por 2 a 1 o Macaé, neste sábado, no Engenhão. O gol da vitória alvinegra veio aos 52 minutos, em lance polêmico. No cruzamento que gerou o triunfo botafoguense, a bola passou a linha de fundo.

Alheio à polêmica, o atacante Vinícius Tanque, autor do gol botafoguense, exaltou Guilherme, que se esforçou para fazer o cruzamento. “Lutamos até o final e conseguimos o resultado positivo. O Guilherme correu muito e se entregou, foi feliz e consegui colocar para dentro”, disse.

O volante Rodrigo Lindoso abriu o placar para o Botafogo. O jogador destacou o merecimento da vitória, mas ressaltou que os três pontos vieram com muito sofrimento. “A gente teve forças, criamos chances claras. Fomos merecedores pela posse de bola e pelas finalizações. Poderíamos ter conquistado uma vitória mais tranquila, mas foi importante assim, com emoção”, declarou.

Os titulares do Botafogo voltam a campo nesta quarta-feira, contra o Colo Colo, do Chile, em Santiago, pela Libertadores. Pelo Campeonato Carioca, o próximo compromisso alvinegro será contra o Flamengo, no domingo, no Engenhão.